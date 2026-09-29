La 28e édition se tiendra le vendredi 23 octobre au Palais des Festivals. Aya Nakamura et David Guetta mènent la course aux nominations, dans une sélection marquée par l'essor des artistes révélés par les plateformes.

Le Palais des Festivals de Cannes accueillera le vendredi 23 octobre, à 21h10, la 28e édition des NRJ Music Awards, présentée en direct par Nikos Aliagas sur TF1, TF1+ et NRJ. La cérémonie reste fidèle à son grand format populaire, mais sa sélection confirme le poids croissant des artistes révélés par les plateformes, de la scène urbaine et des nouveaux visages de la pop francophone. Pour Cannes, elle demeure un rendez-vous médiatique majeur hors saison estivale, qui associe tapis rouge, performances et visibilité nationale pour le Palais. (Photo DR).

Aya Nakamura et David Guetta mènent la course avec trois nominations chacun. La chanteuse concourt comme artiste féminine francophone, pour “Sexy Nana” avec La Rvfleuse et pour son concert. Le DJ est cité dans sa catégorie, pour “Save Me Tonigh” avec Jennifer Lopez et en Concert francophone. Le vote du public est déjà ouvert sur les plateformes de NRJ et de TF1+ dans douze catégories. La treizième, la Chanson francophone de l'année, sera décidée pendant la cérémonie. Les artistes qui se produiront sur scène n'étaient pas encore annoncés au 29 septembre ; la programmation devrait être dévoilée progressivement d'ici au 23 octobre.

Côté francophone, la sélection consacre une pop très féminine. Des artistes installées comme Angèle, Aya Nakamura, Charlotte Cardin ou Vitaa y côtoient une nouvelle génération incarnée par Theodora, Miki et Marine. Chez les hommes, les figures du rap et de la pop urbaine, comme Gims, PLK, Orelsan et Tayc, voisinent avec des artistes de variété à forte capacité de scène, tels Christophe Maé et M. Pokora. Les catégories Révélation mettent en avant Ambre, lauréate de la dernière “Star Academy”, Estl, Manon Lisa, Oria et Zélie, ainsi qu'Anyme, Danyl, Kanoé, Mauvais Djo et Rnboi. Côté DJ, David Guetta affronte notamment Mosimann et Ofenbach.

La compétition internationale rassemble plusieurs locomotives mondiales. Chez les femmes figurent Ariana Grande, Karol G, Olivia Rodrigo, Raye, Shakira et Taylor Swift, chez les hommes Bad Bunny, Bruno Mars, BTS, Harry Styles, Muse et Teddy Swims. La révélation internationale oppose Djo, Naïka, Olivia Dean, Sienna Spiro et Tyla. Portées par le streaming et les formats vidéo courts, les nominations aux tubes et aux clips font la part belle à la pop internationale et aux artistes latinos. Reste à savoir qui succédera à Helena, Pierre Garnier, Ed Sheeran ou Marine, lauréats de l'édition 2025.