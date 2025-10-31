NRJ Music Awards à Cannes : ambiance, glamour et musique toute

Ambiance, glamour et musique toute, ce soir sur les célèbres marches du Palais des Festivals de Cannes. Il accueille en effet la 27e édition des NRJ Music Awards, un événement phare de la scène musicale francophone et internationale. Diffusée en direct sur TF1 et NRJ à partir de 21h10, la cérémonie réunira les plus grandes stars du moment pour une soirée rythmée par des performances exceptionnelles et la remise des prestigieux trophées. (Photo DR : le fronton du Palais des Festivals à l'affiche des NRJ Music Awards 2025 depuis quelques jours déjà).

Parmi les temps forts de cette édition 2025, DJ Snake, Ed Sheeran, Katseye, Vanessa Paradis, Helena, Gims, Kendji Girac, Amir ou encore Louane se succéderont sur scène pour offrir au public un show spectaculaire. Animée par Nikos Aliagas, la soirée mettra en lumière treize catégories majeures, dont celles de meilleur artiste francophone, révélation de l’année et clip de l’année. Les téléspectateurs pourront voter en direct pour la très convoitée “Chanson francophone de l’année”, où la compétition s’annonce particulièrement serrée entre Charlotte Cardin, Theodora et Pierre Garnier.

Les NRJ Music Awards, c’est aussi un grand rendez-vous du showbiz : des figures du cinéma, du sport et du spectacle – Alice Dufour, Stéfi Celma, Teddy Riner, Ahmed Sylla, Fally Ipupa, Mosimann ou encore Amanda Lear – remettront les prix aux lauréats. Entre émotions, surprises et prestations inédites, Cannes s’apprête à vibrer au rythme d’une soirée qui célèbre la créativité, la diversité et la puissance de la musique. Magique.