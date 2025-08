Nuit des acteurs du numérique : le débat sur les talents plus que jamais ouvert

Le rendez-vous était attendu. La "Nuit des acteurs azuréens du Numérique" qui s'est tenue mardi soir aux Espaces du Fort Carré à Antibes représentait le premier des événements mis en place par la nouvelle mandature de Telecom Valley. Animée par Elysabeth Geoffroy et Pierre Dehé, les deux pilotes de C.H.I.C. (la communauté Capital Humain et Intelligence Collective) de l'association, elle remplaçait les plus traditionnelles "Nuits CHIC" avec la volonté d'élargir l'audience au-delà des membres de l'association (80 personnes pour cette première nuit), de parler métiers du numérique, d'anticiper les besoins et de préparer le futur. (Photo DR : Jean Leonetti, président de la CASA à l'ouverture de la réunion avec Elisabeth Geoffroy et Pierre Dehé).

3.000 postes numériques à pourvoir

Les besoins ? Ils ont été rappelé en ouverture par Jean Leonetti. La technopole a enregistré 1.270 emplois supplémentaires en 2022. Il y a cinq ans, elle totalisait 35.000 emplois. Elle en compte aujourd'hui 41.500. Pour le président de la CASA., c'est une croissance à la fois exponentielle et fragile car elle repose sur l'humain, les talents. "Actuellement, 3.000 postes sont vacants et nous ne savons pas comment former assez rapidement pour les pourvoir", a-t-il souligné.

Ces questions étaient justement au coeur de ce premier rendez-vous "convivial et participatif" qui avait pris comme thème "Métiers émergents du numérique : ensemble anticipons et préparons le futur", avec l'objectif de favoriser la convergence entre besoins en recrutement des entreprises et offre de formation des futurs talents.

Les offres de formation, face aux besoins des entreprises

Le débat a pu se faire en trois parties. La première avec des "pitchs" d'entreprises d'adhérents Telecom Valley pour mieux faire ressortir les besoins avec notamment Pascal Flamand pour Jaguars, Tristan Dessain Gelinet pour Travel Planet, Adrien Ragot pour Requirement Yogi. La seconde partie pour les réponses avec des représentants d'organismes de formation comme Marion Pont de l'OPCO Atlas, Caroline Bayle du Wagon ou encore Michel Winter pour Université Côte d'Azur, Matthieu Meusnier, directeur général d'IPepper, une néo-ESN à impact, créée en 2021 à Sophia et centrée sur les experts de la Data Tech.

Pour la troisième partie, place à l'intelligence collective. Autour d'une base de questions, du type "Comment prouvons-nous prendre le temps de former des personnes sur des métiers émergents et à la fois rester en adéquation avec les besoins immédiats des entreprises ?", la salle (80 personnes) a été appelée à faire émerger des réponses et questionnements supplémentaires. Toute une série d'idées qu'Elysabeth Geoffroy et Pierre Déhé vont analyser ce week-end pour donner un compte rendu de ce travail d'intelligence collective. De quoi lancer le débat sur les moyens de renforcer les talents, le véritable moteur de la technopole.

Photo DR : une partie de la salle. Environ 80 personnes ont participé à cette première Nuit des Acteurs du Numérique.