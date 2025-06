Nuit Européenne des Chercheur·e·s à Nice : Nos Futurs ou No Futur ?

La Nuit Européenne des Chercheur·e·s revient pour une quatrième édition le 29 septembre de 18h à 23h sur le campus Valrose. C’est une invitation à partager une soirée unique avec des chercheur·e·s dans des centaines de villes d’Europe. À cette occasion, des conditions de dialogues conviviaux sont créées, à travers des animations originales.

Au sein d'espaces scénographiés, l'ambiance est détendue, permettant des moments de partage riches et singuliers pour découvrir les chercheur·e·s comme vous ne les avez encore jamais vus ni entendus ! Placée cette année sous le thème de "No(s) Futur(s)" cette nuit européenne viendra explorer la diversité des futurs possibles !

A Nice, cet événement est organisé par le service Science et Société d'Université Côte d'Azur et ses partenaires de recherche de la Côte d’Azur. Il propose aux visiteurs de rencontrer et d’échanger avec les chercheurs de tous horizons afin de découvrir leur sujet de recherche dans une ambiance festive et propice à l’évasion. L’occasion de découvrir ce qu’ils font dans leurs laboratoires de recherche au travers d’animations étonnantes et originales : valise vers le futur, leurs mots - nos futurs, mini-conférences science ou fiction, casques de réalité virtuelle, l’arbre des temps…