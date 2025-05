La Nuit des Musées : des collections à découvrir autrement

Les musées azuréens seront de la partie pour la 21ème édition de la Nuit européenne des musées. Organisée par le ministère de la Culture, elle aura lieu le samedi 17 mai et permettra au public, de tous âges et de tous horizons, de visiter gratuitement ou à tarif réduit, en soirée et dans une ambiance festive, plus de 3.000 musées en France et en Europe dont plus d’une vingtaine sur une Côte d’Azur particulièrement riche dans ce domaine. (Photo DR : l'affiche de la Nuit des Musées).

À cette occasion, comme les années précédentes, les musées proposent de découvrir autrement leurs collections et expositions temporaires. Le public bénéficiera aussi de parcours inédits, de visites commentées, d’animations en plein air, de spectacles vivants, de musique, d’art culinaire, de projections et autres festivités insolites. Particularité de cette édition, l’éducation artistique et culturelle y sera mise à l’honneur à travers un dispositif porté conjointement par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la Recherche : “La classe, l’œuvre !”. Après avoir étudié des œuvres pendant l’année scolaire, les élèves eux-mêmes assureront la visite et deviendront, le temps d’une soirée, les passeurs de culture.

Pour cette édition, le musée Matisse à Nice est mis en avant. Il proposera des visites commentées de l’exposition “Matisse Méditerranée(s)”, une relecture inédite de l’œuvre du peintre à travers le prisme de la Méditerranée. Rassemblant plus de 150 œuvres, dont certaines rarement montrées en France, l’exposition explore les liens profonds – culturels, esthétiques et sensibles – que Matisse a entretenus avec cet espace géographique. De la lumière aux formes, des rites aux langues, elle révèle une Méditerranée à la fois réelle et imaginée, moteur essentiel de sa création, rappelle le ministère de la Culture. De 20h à 21h15.

Parmi les autres musées qui resteront ouverts parfois jusqu’à minuit on retrouvera le sublime musée Picasso à Antibes (gratuit de 20h à minuit), le MIP (Musée International de la Parfumerie) à Grasse, le musée de la Céramique et d'Art Moderne à Vallauris, le Musée Jean Cocteau à Menton, la Villa et Jardin Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean Cap Ferrat, le Musée des Arts Asiatiques (parmi les 6 musées niçois participants), FAMM à Mougins, l'Espace Arts Concrets à Mouans-Sartoux, le Musée Bonnard au Cannet, le Musée Escoffier de l'art culinaire à Villeneuve Loubet qui propose un Show cooking" (de 18 à 22 heures), une expérience gourmande animée par les disciples d'Escoffier…