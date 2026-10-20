La Nuit de l’Orientation revient le vendredi 27 novembre, de 17 h à 22 h, au Campus Sud des Métiers à Nice. Organisé par la CCI Nice Côte d’Azur, cet événement gratuit est dédié à l’avenir professionnel des collégiens, lycéens et étudiants. Les jeunes pourront y trouver un espace découverte des métiers, un espace orientation, un espace coaching, un espace test et multimédia, des conférences ainsi qu’un espace conseil et reconversion.

Temps fort de la soirée, le Speed Dating des métiers repose sur l’engagement des professionnels : plus de 200 d’entre eux se mobilisent chaque année pour partager leur expérience, transmettre leur passion et faire découvrir leur métier lors d’entretiens individuels. La CCI lance un appel aux chefs d’entreprise, salariés et indépendants pour rejoindre cette nouvelle édition. Les inscriptions se font en ligne avant le 11 novembre, à raison d’une inscription par participant. Les professionnels seront accueillis dès 16 h, et un buffet leur sera offert de 19 h à 21 h 30.