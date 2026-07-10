Les Nuits du Sud ont ouvert hier jeudi leur 29e édition au cœur de Vence, sur leur place fétiche du Grand Jardin, avec un festival qui reste résolument fidèle à son ADN festif et cosmopolite. Cela tout en renforçant son organisation, son ancrage local et son attention portée aux nouveaux publics. Parmi les principales nouveautés de cette édition 2026, la programmation qui est désormais portée par le groupe COMBAT, réunissant ainsi Rock en Seine et Radio Nova. Un duo qui accentue la dimension curatoriale du festival et sa logique de découverte musicale. Autres nouveautés, côté organisation, la mise en place d’une brigade verte dédiée à la gestion des déchets, un accueil renforcé pour les personnes en situation de handicap, une billetterie solidaire, ainsi qu'un dispositif accru de prévention contre les violences sexistes et sexuelles, l'intrusion et l'alcoolisation excessive.

Côté programmation, plusieurs soirées à fort potentiel populaire rythment ces dix jours de festivités : Maya Kamaty et Kassav' ouvrent le bal ce soir 10 juillet, suivis par Bakermat puis Breakbot & Irfane le 11, Danakil le 16, Véronique Sanson le 17, et Magic System accompagné de Ben l'Oncle Soul en clôture le 18 juillet. Le festival met également en avant ses Talents Nuits du Sud, avec des artistes émergents comme Micro Ondes, Geiste et Killian Alaari, confirmant sa volonté constante de mêler locomotives populaires et découvertes musicales.

Cette édition se distingue ainsi par un éclectisme particulièrement lisible, où électro, reggae, chanson, soul, musiques caribéennes, pop métissée et musiques du monde cohabitent harmonieusement. La programmation joue aussi la carte de l'intergénérationnel, associant des noms patrimoniaux comme Véronique Sanson ou Kassav' à des artistes davantage ancrés dans les circuits actuels de festivals et de la culture DJ.