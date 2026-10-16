Le 21 octobre, La Maison de l’IA accueille la deuxième édition de cette après-midi gratuite organisée par le Département des Alpes-Maritimes. Au programme : pitchs, visite guidée et ateliers pour démystifier le numérique et l’intelligence artificielle.

A l’occasion du NEC 06 (Numérique en Communs), le Département des Alpes-Maritimes invite le grand public à découvrir la Maison de l’Intelligence Artificielle et à participer à un après-midi d’animations autour du numérique. Le rendez-vous est donné mercredi 21 octobre, de 13h30 à 16h30, à La Maison de l’IA pour cette 2e édition de Numérique en Commun[s]. Après l’accueil et les discours d’ouverture, la séquence "1 projet, 1 solution" réunira six porteurs de solutions numériques concrètes, venus présenter eux-mêmes leurs réalisations. Les participants rejoindront ensuite deux sessions d’ateliers successives, de 14h30 à 15h30 puis de 15h30 à 16h30, avant la clôture prévue à 16h30.

Les ateliers couvrent un large éventail d’usages. L’équipe de médiation scientifique de La Maison de l’IA conduira une visite guidée du lieu, faite de démonstrations et d’expérimentations. Marine Gambino, cheffe de projet nouvelles technologies à la Métropole Nice Côte d’Azur, initiera le public à l’art du prompt, et Walid Naiji montrera comment l’IA peut accompagner la recherche d’emploi, du CV à la préparation des entretiens. L’association La Bulle, laboratoire d’arts numériques, aidera les parents à décrypter les pratiques des jeunes, de TikTok à Roblox en passant par Brawl Stars. Les conseillers numériques du Département animeront de leur côté un atelier de prévention face aux arnaques et cyberattaques, un jeu de l’oie consacré aux fonctions du smartphone et le jeu collaboratif "Smart Impact", dédié à des pratiques numériques plus responsables. L’événement est ouvert à tous, quels que soient l’âge et le niveau, et gratuit.