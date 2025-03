Telecom Valley accueille son partenaire Numeum pour son étape régionale du Numeum Tour le 30 mai de 17 à 23 heures au Fragrance Center d’Ecopolis à Sophia Antipolis (1300 Rte des crêtes, Bat L). Cette soirée s'adresse aux entreprises du numérique qui souhaitent découvrir les ambitions et les perspectives de ce secteur. Telecom Valley partagera à cette occasion les chiffres et tendances sur les mois à venir avec un zoom sur l'économie, l'emploi et les talents du territoire sud.