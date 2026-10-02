Porté par Unicancer PACA, alliance des trois Centres de lutte contre le cancer de la région dont le Centre Antoine Lacassagne de Nice, ce camion de dépistage du cancer du sein fera étape les 6 et 7 octobre à Saint-Étienne-de-Tinée et Guillaumes.

À l'occasion d'Octobre rose, Unicancer PACA, l'alliance des trois Centres de lutte contre le cancer de la région (Centre Antoine Lacassagne à Nice, Institut Paoli-Calmettes à Marseille, Institut du Cancer Avignon-Provence), a officiellement lancé le 1er octobre le Mammobile, financé par la Région Sud et l'ARS PACA. Équipé d'une salle de mammographie et accessible aux personnes à mobilité réduite, ce véhicule se rend au plus près des lieux de vie pour proposer le dépistage organisé aux femmes de 50 à 74 ans éloignées des centres de radiologie, avec une double lecture des clichés garantissant le même niveau d'exigence médicale. Après une première tournée dans les Bouches-du-Rhône en septembre, il sera à Saint-Étienne-de-Tinée le 6 octobre et à Guillaumes le 7 octobre, avant de rejoindre le Vaucluse, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var.

"Le Mammobile est bien davantage qu'un véhicule équipé d'un mammographe. Il concrétise une nouvelle manière d'organiser la prévention en déplaçant l'offre de soins là où elle n'existe pas ou insuffisamment", souligne le Pr Emmanuel Barranger, directeur général du Centre Antoine Lacassagne, pour qui l'enjeu est que "le lieu d'habitation, les difficultés de mobilité, les délais ou les contraintes du quotidien ne soient plus des motifs de renoncement au dépistage".

Les rendez-vous se prennent au 04 91 22 33 28, ou auprès des communes, pharmacies et professionnels de santé. L'examen est pris en charge par l'Assurance maladie.