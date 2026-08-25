Cannes accueillera le dimanche 25 octobre une nouvelle édition d'Odysséa, événement sportif et engagé en faveur de la lutte contre le cancer du sein, avec au programme un 10 km chronométré, un 5 km course et marche non chronométrés, ainsi qu'un 1 km enfants baptisé "Je cours pour Maman", accompagnés d'animations tout au long de la journée sur l'Esplanade Pantiero. La veille, samedi 24 octobre, un cours de yoga gratuit sera proposé lors du retrait des dossards. Une participation à distance est également possible du 19 octobre au 1er novembre via l'application mobile Odysséa, permettant de courir ou marcher 5 ou 10 km depuis n'importe où pour soutenir la cause, sans toutefois donner accès aux parcours cannois du 25 octobre.

Depuis sa création en 2002 autour de la Tour Eiffel, l'association Odysséa a collecté plus de 18 millions d'euros grâce à la mobilisation de plus de 1,5 million de participants à travers un circuit de 12 courses et marches en France. À Cannes, en 18 éditions, plus de 43 130 personnes ont couru ou marché, permettant de récolter 350 876€ au profit d'acteurs locaux de la lutte contre le cancer du sein. En 2025, la mobilisation de 6 500 participants a permis de collecter 62 200€, reversés au Centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne, à ASSO Cannes et à SOS Cancer du Sein PACA. Pour 2026, l'association ambitionne de faire encore mieux, sous le mot d'ordre #ensembleonestencoreplusfort.