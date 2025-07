OGC Nice : une nouvelle étape avec le départ de l’emblématique Jean-Pierre Rivère

Une page se tourne à l’OGC Nice : Jean-Pierre Rivère quitte la présidence du club et intronise Fabrice Bocquet. Jusqu’alors Directeur Général, ce dernier occupera le poste de Pdg à partir du 20 août 2025. Après 14 années à la tête de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, 68 ans, a annoncé en fin de semaine dernière aux joueurs et aux salariés sa décision de quitter la présidence. Une nouvelle qui est venue confirmer des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours et qui a été reprise largement par les médias, tant Jean-Pierre Rivère symbolise le renouveau des Aiglons, remontés dans le haut du tableau des clubs français et européens. (Photo DR : le passage de relais entre Jean-Pierre Rivère -à gauche- et Fabrice Bocquet).

Arrivé en 2011, alors que le club luttait régulièrement pour son maintien en Ligue 1, Jean-Pierre Rivère laisse derrière lui un OGC Nice profondément transformé. Sous sa présidence, le club s’est structuré, professionnalisé, modernisé à tous les étages. Il a changé de dimension sportive, en disputant la Coupe d’Europe lors de sept saisons sur quatorze, tout en stabilisant durablement l’équipe parmi les clubs qui comptent du foot français.

Jean-Pierre Rivère a également su attirer des actionnaires solides et ambitieux pour accompagner le projet avec l’arrivée du groupe INEOS en 2019, aidant le Gym à entrer dans une nouvelle ère. S’il abandonne volontairement la présidence, ce président jusqu'alors omniprésent ne s’éloigne toutefois pas du Gym, auquel il reste profondément attaché. Il continuera à le soutenir en tant qu’ambassadeur et devient Président du Fonds de Dotation de l’OGC Nice. Il continuera ainsi à œuvrer pour le Club, dans un rôle différent mais toujours porteur de sens.

Fabrice Bocquet, en tant que DG depuis 2022 connait bien le club et assurait déjà un leadership sur le plan opérationnel. A compter du 20 août, il aura désormais la responsabilité globale du Club, en lien direct avec INEOS et Jean-Claude Blanc, ancien directeur général délégué du PSG arrivé à Nice en février 2023.

Pour l’OGC Nice de nouveaux défis et de nouvelles ambitions sont affichés. Le départ de Jean-Pierre Rivère intervient à un moment stratégique, alors que le club ambitionne de s’installer durablement dans le haut du classement et de viser une qualification régulière en Ligue des champions. Avec un nouveau président et une organisation renforcée (notamment avec Florian Maurice et Franck Haise), il s’apprête aujourd’hui à écrire une nouvelle page de son histoire.