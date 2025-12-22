L’OGC Nice retrouve la victoire contre Saint-Etienne

Enfin ! L’OGC Nice a mis fin hier dimanche à l’Allianz Riviera à une infernale série de défaites. Les Aiglons se sont imposés 2 buts à 1 face à l'AS Saint-Étienne en 32e de finale de Coupe de France. Ils se sont ainsi qualifiés pour les 16èmes de finale et affronteront Nantes selon les résultats du tirage au sort dévoilés hier soir. L’incroyable série de défaites d’affilée (neuf) avait ouvert une crise profonde avec les supporters. Elle avait aussi amené vendredi dernier à la démission du président Fabrice Bocquet et au retour de deux ex-présidents Jean-Pierre Rivière en duo de choc avec Maurice Cohen. Un électrochoc qui semble avoir donné ses premiers effets.