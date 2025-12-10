OGC Nice : le site parodique ravageur des supporters

Suite à la mauvaise passe que traverse le club avec toute une série de défaites consécutives, le désamour entre l’OGC Nice et ses supporters s’était exprimé il y a un peu plus d’une semaine par un accueil houleux des joueurs lors de leur retour de Lorient. Depuis, le plongeon s’est accentué d’un cran avec la nouvelle défaite dimanche après-midi face à Angers dans un stade Allianz Riviera boycotté. Mais c’est maintenant sur le ton de la dérision que les supporters expriment leur mécontentement. Ils ont ouvert un site web baptisé “Le cirque OGC Nice” avec la mention “Le plus célèbre cirque d’Europe - enfin de retour”. (Photo capture d'écran).

Les images s’accompagnent évidemment d’une tonitruante musique de cirque avec, entre autres à l’affiche, une vidéo parodique du président Fabrice Bocquet qui est censé s’exprimer sur les incidents au centre d'entraînement ; un chapitre “Maillot Klown” floqué “Le cirque OGC Nice” ; un jeu “Tirer les cartes” où c’est bien sûr toujours perdu du PSG à Angers ; un pari sur le prochain match (contre Braga) ; et, sous le nom de "Le Beau Bard", une “machine à laver les consciences". Ravageur, avec un humour que les dirigeants du club risquent de ne pas apprécier du tout.

Cette opération de communication inédite des supporters niçois se décline aussi sur les réseaux sociaux avec entre autres un post sur X intitulé “Parce que 7 défaites, ça se fête ! 🎉”. A trois mois des municipales, le grand malaise autour de l’OGC Nice ne semble pas prêt de se refermer.