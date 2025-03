Olives : le Moulin de la Brague à Opio tourne de nouveau

Il a bien failli fermer le Moulin de la Brague à Opio. Une véritable institution, intrinsèquement liée à la filière oléicole des Alpes-Maritimes. Après 175 années d’activité, portées par la famille Michel et ses sept générations, les machines ont cessé de tourner en septembre 2023, laissant une multitude de petits producteurs amateurs ou professionnels orphelins. Le moulin servait en effet chaque année plus de 10.000 apporteurs d’olives pour le pressage. C’était l’un des sites les plus visités de la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis). (Photo DR : à la Une, le Moulin d’Opio. A voir en vidéo, le reportage qu'a publié FR3 sur Youtube).

Dans le cadre de sa politique agricole et alimentaire, la CASA a voulu aussi sauver ce moulin, bien utile pour ses administrés, et du même coup sauvegarder ce patrimoine exceptionnel qui contribue à l’identité du territoire. Plus grand moulin à huile du département, il assurait 60% de la production d’olives azuréennes ! La CASA l"a ainsi racheté en 2024 avec le soutien du Département des Alpes-Maritimes et l'a remis en état de fonctionnement. Au total, un ensemble de 7.300m² dont 3.200m² de surface plancher pour 3,8 M€.

Aujourd’hui, un nouveau départ a pu être pris. Alors que les olives arrivent à maturité sur les oliviers de la Côte, le Moulin d’Opio a rouvert hier lundi en partenariat avec la SCIC Les Ferrages et avec le soutien des communes de Caussols, Châteauneuf et Opio. Les premiers pressages ont commencé. Une reprise que FR3 a salué dans un reportage. Regain comme aurait dit Jean Giono.