Omnishape et Bedboat, lauréats de l’étape Sophia du Fundtruck

Une belle revue de startups sophipolitaines hier face au Business Pôle, avec le passage sur la technopole du FundTruck. Organisé par la Mission French Tech et le média Maddyness, ce concours national itinérant est original : il propose aux jeunes pousses innovantes de présenter leurs projets devant des experts et des financeurs dans un Food Truck détourné. C’est ce qu’ont pu faire les finalistes sophipolitains : WatchDo, Flatlight, OmniShape, Deep IoTech Innovation, BedBoat, Fribl, CodeNekt, ALGENSCRIBE SAS. (Photo WTM : les deux lauréats sophipolitains du concours, avec à gauche Félix Nacach pour BedBoat et Morgan Farsi d’OmniShape).

Suite au vote du jury, deux lauréats ont été retenus : OmniShape avec Morgan Farsi et BedBoat de Félix Nacach. Tous deux participeront jeudi à la finale régionale qui se jouera à l’Observatoire de la Côte d’Azur avec la French Tech Côte d'Azur. Les lauréats de cette seconde étape rencontreront ensuite les finalistes des 13 autres régions lors de la grande finale nationale qui se tiendra à Paris le 3 décembre, à la Banque de France.

A noter que les deux projets sont actuellement accompagnés par l’Incubateur Tech Forward installé au Business Pôle. Omnishape fait d'ailleurs partie de la première promotion de TechForward (EDHEC x IMT x Eurecom). Sur un concept de “move to earn”, la startup se charge de récompenser l’activité physique, la bonne alimentation et les déplacements décarbonés de sa communauté.

BedBoat est parti d’un constat : les bateaux le plus souvent vides dans les ports pourraient utilement héberger des touristes et apporter à leurs propriétaires un complément de revenus. D'où la création de Bedboat, pour la réservation de nuitées et des services à bord de bateaux. A l’image d’airbnb pour les logements il vous permet de trouver un lit dans un bateau à quai.