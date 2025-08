OmniShape à Sophia : le Web3 pour lutter contre la sédentarité et l’obésité

"Vous avez pris des nouvelles résolutions sportives ? On vous aide à les tenir et pas qu'un mois, toute l'année !” : c’est la proposition d’OmniShape, l’une des premières startups accompagnées par TechForward, l’incubateur EDHEC x IMT x Eurecom ouvert en début d’année au Business Pôle de Sophia Antipolis. Son application mobile Web3 est en cours de développement mais les pré inscriptions à la version bêta sont déjà lancées et, signe de reconnaissance, la jeune pousse a été sélectionnée via le parcours de l’incubateur pour exposer au sein du salon Vivatechnology qui se tiendra à Paris, du 14 au 17 juin prochain. Joli tremplin. (Photo WTM : Morgan Farsi, président d'OmniShape au Business Pôle de Sophia Antipolis)

"Tout est parti de la crise Covid"

A l’origine de la création d’OmniShape, deux frères, Emmanuel et Morgan Farsi, associés à un ingénieur, Nandi Bâ. Emmanuel, directeur général, est médecin anesthésiste au CHU de Toulouse. Morgan, président, avec en poche un BBA Marketing, stratégie de communication 360 & média digitalisé à EDHEC Nice, a pratiqué presque tous les sports. Nandi, CTO, est Ingénieur Data & Intelligence Artificielle. Le bon trio liant business, technologie et connaissance du secteur d’activité.

“Tout est parti de la crise Covid”, explique Morgan. “En tant que médecin, mon frère a pu constater la très grande fragilité des patients sédentaires et obèses. Tant de vies auraient pu être épargnées s’il n’y avait pas eu ce facteur aggravant. Emmanuel est aussi venu m'en parler. A l'époque, je travaillais à Nice pour Livmed’s, startup spécialisée dans la livraison à domicile de médicaments, mais j’avais bien l’intention de créer ma propre boîte. L’idée de développer une application sur le concept de “move to earn” a germé. Nous avons alors décidé de créer un outil Web3 pour récompenser une activité physique et une alimentation saine.”

Blockchain, NFT et IA pour reprendre le contrôle de sa santé

OmniShape se charge ainsi de récompenser l'activité physique, les déplacements décarbonés et les comportements alimentaires sains de sa communauté via des bons de réduction, des NFT et récompenses utilisables dans l’application et auprès de partenaires santé. En utilisant les nouvelles technologies (blockchain, NFT, IA), l’app vient apporter une source de motivation innovante pour reprendre le contrôle de sa santé, de ses données personnelles et de son identité numérique.

A Vivatech, OmniShape aura l’occasion de présenter son app, mais aussi de poursuivre sa recherche de partenaires (équipementiers sportifs, sociétés de l’alimentaire et de bien-être) pour assurer cette synergie entre Web3 et pratiques santé. Mais déjà, avant ce grand rendez-vous, Morgan est ravi du chemin parcouru. “L’an dernier, nous rêvions de participer un jour à VivaTech et cette année, nous y aurons un stand !”