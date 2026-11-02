Opéra de Nice : les artistes menacent de faire grève pendant La Veuve joyeuse

Salaires jugés insuffisants, difficultés de logement, postes gelés : soutenus par la CGT, l’orchestre, le chœur et le ballet ont annoncé un préavis de grève pour les 11, 12 et 13 novembre.

C’est devant leur public que les artistes de l’Opéra de Nice ont choisi d’exprimer leur colère. Le 30 octobre, à l’occasion du concert commun de l’orchestre et du chœur consacré à Brahms et Strauss, ils ont pris la parole pour dénoncer des conditions salariales qu’ils estiment très insuffisantes, déjà pointées en décembre dernier sans avancée depuis. Selon la CGT Services publics Nice Métropole Côte d’Azur, les jeunes recrues, notamment du chœur et du ballet, débutent avec un salaire net d’environ 1 600 euros par mois. Recrutés sur des concours de haut niveau ouverts à l’international, ces artistes peinent à se loger dans une ville où la tension immobilière dépasse désormais celle de Paris, et certains finissent par démissionner.

Engagées l’hiver dernier avec l’ancien exécutif municipal, les négociations ont été interrompues par les élections municipales. Depuis, selon le syndicat, aucune discussion n'a été ouverte. Lassés d’attendre, les artistes ont donc annoncé le dépôt d’un préavis de grève pour les représentations de La Veuve joyeuse des 11, 12 et 13 novembre.