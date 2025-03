Opio et Villeneuve-Loubet : des milliers de motards attendus pour le "Run à Coluche"

Les motards n'ont pas oublié Coluche, leur grand ami et fan de moto. Comme chaque année, ils participent au "Run à Coluche" qu'organise l'association La Moto en Fête et Gérard Archimbaud pour rendre hommage à l'humoriste décédé dans un accident de moto à Opio, il y a maintenant 28 ans. Ce "run" 2024 rassemblera les 22 et 23 juin à Villeneuve-Loubet et Opio des milliers de motards, bikers, side-cars, cyclos venus de France et de toute l'Europe.

Cet hommage joyeux, tout en musique à l'image de Coluche, débutera le samedi 22 juin à Villeneuve Loubet sur le parking de Gaulle avec à 17 heures un grand concert, entrecoupé d'une parade de motos. Le lendemain, dimanche, le grand "run" mènera les bikers à un rassemblement à 11 heures au rond-point d'Opio où l'artiste a trouvé la mort tandis que la fête continuera l'après-midi à Villeneuve-Loubet.