Opio : le MAMFEST 2025 de Mam and the city

Une communauté engagée pour une maternité visible, soutenue et connectée sur la Côte d’Azur avec plus de 250 mamans sur whatsapp et 2300 sur Instagram : c’est ce que représente Mam and the city. Fondé par Diane Martelli, ce réseau local de sororité et de solidarité parentale valorise les lieux et les pros bienveillants et organise des événements, masterclasses et rencontres pour soutenir les familles. Dans cette ligne, il propose son événement phare, le MAMFEST 2025, le samedi 17 mai de 10 à 18 heures au Mas des Géraniums à Opio.

Cette deuxième édition du festival annuel de l’association se veut plus qu’un festival : une journée pour rompre l’isolement social, sensibiliser à la difficulté maternelle et ouvrir la parole autour de la santé mentale des femmes, tout en partageant un moment convivial en famille. Au programme des stands & ateliers (parentalité, maternité, petite enfance, bien-être, accompagnement thérapeutique, réseaux de soutien…) , des temps d’échange autour de la santé mentale périnatale, un repas convivial avec menu imaginé spécialement par le chef du Mas des Géraniums, des animations pour les enfants...