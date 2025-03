Orange active la 5G à Auron et prépare les usages de demain

Orange active son réseau 5G dans la station de ski d’Auron en complément de la station de ski d’Isola 2000 et de près d’une cinquantaine de communes déjà couvertes en 5G dans les Alpes Maritimes. Un moment qui sera célébré jeudi 21 décembre à 15h à Auron par Colette Fabron, maire de Saint-Etienne-de-Tinée et présidente de la Commission Massif Alpin du Conseil Régional Sud, Jean Marie Emeric, conseiller municipal délégué au numérique et Laurent Londeix, Délégué Régional Orange Provence Côte d’Azur.

En lançant la 5G à Auron et plus largement dans le département des Alpes Maritimes, Orange prépare ainsi les usages de demain avec une technologie qui va permettre d’être à la pointe du numérique. L’opérateur a choisi de déployer un réseau 5G 3,5 GHz qui permet aujourd’hui de consolider le réseau mobile et de maintenir la qualité du réseau 4G déjà fortement sollicité. La 5G va répondre à des usages de plus en plus exigeants que nous utilisons au quotidien comme télétravailler, se former, produire, communiquer, se divertir. A terme, elle offrira des débits jusqu’à 10 fois supérieurs à la 4G. Par exemple, il sera possible de télécharger un film de 4 Go en HD en 2 à 3 minutes en 5G. Technologie plus performante elle va permettre à la fois de désaturer le réseau 4G mais également de créer de nouveaux usages.

Autre atout : la transition énergétique. La 5G est la 1ère norme mobile qui intègre dans son design l’optimisation de la consommation énergétique souligne Orange. Un élément-clé de cette plus grande efficacité est que les antennes s’activent uniquement à la demande, c’est-à-dire qu’elles ne transmettent que dans la direction des terminaux qui en ont besoin, et seulement au moment où ils en ont besoin. En réduisant la diffusion des signaux vers l’essentiel, le réseau 5G est plus efficace énergétiquement que la 4G : il permet d’absorber beaucoup plus de trafic de données tout en maîtrisant la consommation énergétique.