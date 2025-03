Orange classé meilleur réseau mobile en France pour la 13ème fois consécutive !

Les résultats de l’enquête annuelle de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques) sur la qualité des services mobiles positionnent cette année encore Orange comme meilleur réseau mobile de France. Il reste leader sur la voix, les sms et la data et arrive 1er ou 1er ex-aequo sur l’ensemble des 278 critères de performance mesurés. L’opérateur met en avant aussi son classement à la première place sur l’expérience internet mobile quel que soit les usages (navigation web, visionnage vidéo, utilisation d’outils collaboratifs dans un cadre professionnel) et sur toutes zones d’habitations confondues aussi bien dans les grandes agglomérations qu’à la campagne (zones denses, intermédiaires et rurales) et N°1 dans les zones rurales.

Orange est classé également N°1 sur tous les usages en voix et en data à l’intérieur des bâtiments et dans les lieux de vie (supermarchés, centres commerciaux, lieux culturels…). Et N°1 dans les zones rurales. Pour Jean-François Fallacher, Directeur Général Adjoint, CEO d’Orange France, cette première place pour la 13ème fois consécutive témoigne de l’expertise du groupe mais aussi de “sa capacité à gérer de grands évènements à l’image de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 qui s’achève ou bien encore les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 durant lesquels toutes nos équipes seront mobilisées pour assurer le très bon fonctionnement de nos réseaux mobiles”.