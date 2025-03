Orange : deux Azuréennes dans le programme Femmes Entrepreneuses 2024

Le lancement jeudi du programme Femmes Entrepreneuses 2024 au 5G lab de l’Orange Vélodrome à Marseille a permis de mettre en exergue deux entrepreneuses azuréennes : Adelina Prokhorova, fondatrice de Legapass à Nice, et Sarah Tenafer, d’Egerine à Saint Jeannet. Ces deux entrepreneuses font partie des huit candidates sélectionnées en PACA et Corse parmi les 41 dossiers reçus. L’objectif de ce programme, a rappelé Nicolas Drouillet, Directeur Orange Grand Sud-Est venu lancer cette 6ème édition, est d’accompagner, chaque année, une centaine de femmes créatrices de startups en France à travers du mentorat individuel et des ateliers collectifs. (Photo DR : au centre de gauche à droite, Sarah Tenafer et Adelina Prokhorova encadrées par leurs mentors).

Les projets retenus ont dépassé le stade d’idéation. Ils ont entamé une première année d’activité avec un chiffre d’affaires généré. De plus, les entrepreneuses doivent consacrer la totalité de leur temps à leur activité. Sur 10 mois, les lauréates sont coachées et conseillées sur différents aspects essentiels à la croissance et à la pérennité de ces jeunes pousses. Elles bénéficient d'ateliers sur-mesure animés par des professionnels de l’accompagnement, partenaires d’Orange ou salariés, sur les compétences clés (recherche de fonds, positionnement commercial, leadership…). Elles ont à leur disposition des mentors qui les guident pas à pas et leur projet est valorisé lors de salon locaux ou nationaux ainsi que sur les réseaux sociaux.

Adelina Prokhorova a fondé Legapass pour résoudre le problème de la transmission du patrimoine numérique après le décès. Grâce à une architecture ultra sécurisée, les utilisateurs enregistrent en toute confiance leurs identifiants et codes d’accès. En cas de décès, la transmission sécurisée est ainsi garantie aux héritiers. Ce qu’elle cherche dans le programme ? La participation à un collectif, le soutien et le mentorat des experts. Elle souhaite travailler sur la mise en visibilité de son projet, dans le monde de l’entrepreneuriat où se démarquer est un véritable défi, et être accompagnée afin de prendre des décisions stratégiques.

Sarah Tenafer d’Egerine a rejoint l’aventure pour bénéficier d’un accompagnement, de conseils pragmatiques et avisés pour son activité. Elle souhaite agrandir son réseau, en participant aux évènements du groupe Orange ainsi qu’aux ateliers, workshops proposés par le programme. La start up propose à des annonceurs de la publicité tractée derrière des vélos de particuliers, les égéries. Une publicité traditionnelle mais mobile et ultra mémorable dans des lieux et zones de chalandises stratégiques étudiés en fonction de la cible des annonceurs.