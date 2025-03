Orange : DG régional depuis 16 ans, Laurent Londeix part à la retraite

C’est un des piliers de la communauté sophipolitaine qui part à la retraite. On ne compte plus les mandats qu’a exercés Laurent Londeix au long des seize années en tant que délégué régional Provence Côte d'Azur d’Orange. Ils ont été rappelés lors d’un pot de départ, lundi au Campus Orange de Sophia Antipolis, par Cyril Luneau, directeur des relations avec les Collectivités locales du groupe en présence des dirigeants de Sophia Antipolis. (Photo WTM : de gauche à droite, Philippe Daumas, Laurent Londeix et Cyril Luneau.)

A la croisée des mondes de l'entreprise, de la recherche et de l'enseignement

Laurent Londeix a assuré successivement les présidences de l’association Télécom Valley, du pôle SCS, du Sophia Club Entreprises, de l'incubateur Provence Côte d'Azur (ex-PACA-Est). Il a été président de la commission Enseignement supérieur, Innovation et recherche à l'UPE 06, administrateur de l'institut EuropIA, de l'institut Eurecom… ll a été, et le restera, co-président de la Commission numérique de la CCI Nice Côte d’Azur et soutient activement Recherche et Avenir, association qui fait le lien entre recherche, académie et entreprises…

Très engagé dans la vie associative, Laurent Londeix s’est montré particulièrement présent et actif dans toutes les initiatives sophipolitaines liées au numérique, à l’innovation et au collaboratif. Placé à la croisée des mondes de l'entreprise, de la recherche, de l'enseignement, il a facilité constamment le dialogue entre leurs différents acteurs, comme l'a souligné Cyril Luneau.

Arrivé en 1985 chez France Telecom, le lendemain de la numérotation à huit chiffres...

Sa carrière, faite chez l’opérateur télécom, s’est déroulée en grande partie autour de la technopole. Diplôme en main de Telecom Sup’Paris, Laurent Londeix a commencé à travailler dans la société quand elle s’appelait encore France Télécom. Il y est entré en 1985, le lendemain de la numérotation à huit chiffres... se souvient-il. Il a passé 3 ans à Paris, puis s’est envolé pour les USA à la direction de Denver, avec mission de “convertir les Américains au Minitel”.

Retour en 2001 à Sophia Antipolis

Quand il revient en France, c’est à Sophia Antipolis qu’il s'arrête, sans penser à y revenir, pour suivre un MBA à l’Institut Theseus. Sa carrière se poursuit à l’international dans les filiales de l’opérateur télécom français (Afrique du Sud, Brésil..) avant un retour en 2001 … à Sophia, quand le groupe, qui prend alors le nom d’Orange, le nomme à la direction de la R&D pour y développer les premiers services d'objets connectés. Nommé délégué régional d’Orange en 2008 (un poste rarement confié à un spécialiste de l’innovation), il est chargé de faciliter les relations entre élus, monde économique et le groupe. Une fonction qu’il assumera parfaitement jusqu’au 30 septembre dernier et le départ à la retraite.

Une nouvelle présidence dans la cybersécurité

Laurent Londeix n’a pas l’intention pour autant de disparaître des écrans communautaires. Il reste élu consulaire, poursuivra son action dans différentes associations et prendra une nouvelle présidence dans une structure associative toulonnaise, Urgence Cyber Région Sud, qui cherche à mettre la cyber-sécurité au service des entreprises et des collectivités. Il compte aussi garder du temps libre pour des randonnées et pour travailler sa passion pour l’œnologie...

Philippe Daumas lui succède à la délégation régionale

A la direction régionale d’Orange, il est remplacé par Philippe Daumas. Entré chez Orange en 2006, ce dernier a travaillé dans les ressources humaines avant de prendre des directions régionales (Corse, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, Ardèche...). Jusqu’à présent délégué régional Provence Alpes Méditerranée, il est désormais délégué régional de l’ensemble de la région Sud. Bienvenue sur la Côte d'Azur.