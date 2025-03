Orange et l’EDHEC ensembles dans la filière “Data Science & AI for Business”

Former les futurs talents de l’intelligence artificielle et des données au service des entreprises : c’est l’objectif du partenariat stratégique qu’ont signé récemment sur le campus niçois de l’EDHEC, le groupe Orange et la grande école de commerce. En tant que “corporate partner” de la filière “Data Science & AI for Business” de l’EDHEC, les experts d’Orange et de sa filiale Orange Business interviendront dans un programme qui combine théorie et pratique. Intégralement enseigné en anglais, ce programme prépare les étudiants à de nouvelles carrières liées à la révolution technologique accélérée par les avancées en machine learning et deep learning, ainsi que par le traitement du langage naturel et l’intelligence artificielle générative.

“Alors que les entreprises du monde entier questionnent l’impact transformateur de l’IA sur leurs opérations, leurs produits et le travail de leurs employés, la demande de professionnels alliant expertise technique et vision stratégique ne cesse de croître”, explique Michelle Sisto, professeure associée de l’EDHEC. C’est pour répondre à ce besoin que l’école lance la première cohorte de son nouveau parcours Data Science & IA for Business.