Orange ouvre un portail participatif de cybersécurité

Une solution complète de cybersécurité à destination de tous : c’est ce qui a été lancé début juin avec “Orange Cybersecure”. L’opérateur s’est appuyé sur son expertise Cyberdefense pour proposer une protection inédite contre les fraudes sur Internet et par téléphone. Avec la croissance exponentielle et l’automatisation des cyberattaques qui touchent autant les entreprises que les particuliers, les Français sont de plus en plus exposés aux risques cyber et rarement protégés. Chaque jour, ils reçoivent des appels, mails ou SMS du quotidien (facture impayée, colis à récupérer etc.) dont ils ne savent pas analyser la fiabilité ou le caractère frauduleux.

Cette offre s’appuie sur deux niveaux de protection. Premier niveau : le portail Orange Cybersecure, premier portail participatif de vérification de liens suspects accessible à tous, clients de l’opérateur ou pas. Chacun peut ainsi vérifier, gratuitement, par un simple copier/coller, la légitimité d’un site, d’un lien, d’un email ou d’un SMS qui lui semble suspect. Si le lien est déjà connu la réponse est instantanée. S’il est inconnu, les experts d’Orange Cyberdefense vérifieront rapidement la fiabilité et ajouteront le résultat à sa base de données pour l’enrichir en continu grâce à la technologie de l'IA. Second niveau : pour les clients Orange et Sosh qui souhaitent une solution plus complète, il est proposé aussi un pack payant pour 7€ par mois sans engagement.