Orange ouvre une 9ème boutique azuréenne à Grasse

Orange ouvre une nouvelle boutique à Grasse au 225 route de Cannes le vendredi 26 janvier. Elle sera inaugurée, une semaine après, le vendredi 2 février à 16h en présence de Jérôme Viaud, président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Gilles Combe, Directeur Général Orange Store et Laurent Londeix, Délégué Régional Orange Provence Côte d’Azur.

Cette boutique de 120 m² composée de 7 salariés proposera un accompagnement de proximité, pour le grand public et les professionnels : équipement en téléphonie et accessoires, souscription à un abonnement fibre ou mobile. La proximité et l’agencement convivial de la boutique viennent ainsi s’adapter aux nouveaux usages ainsi qu’aux habitudes de déplacements modifiées par le télétravail souligne Orange. Il s’agit de sa 9ème boutique dans les Alpes-Maritimes avec Nice Jean Médecin, Nice Lingostière, Nice TNL, Cap 3000, Antibes, Cannes, Menton et Beausoleil.