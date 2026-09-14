Orange participe au Festival SilverEco qui s'est ouvert aujourd'hui et se termine demain au Palais des Festivals de Cannes, un rendez-vous incontournable dédié au "bien-vieillir" et aux activités économiques liées aux seniors. L'opérateur y tient un stand mettant en avant les solutions numériques qu'il a développées en faveur de l'autonomie, de la santé et du lien social des personnes âgées, dans le cadre de son engagement pour un numérique plus responsable, plus solidaire et durable.

Cette présence répond à un constat chiffré : près de six Français sur dix sont aidants numériques auprès de leur entourage, et un Français sur deux joue le rôle d'aidant e-administratif pour sa famille. Sur son stand, Orange présente aux seniors comme à leurs aidants des solutions concrètes telles que Cyber protection pour la sécurité connectée, ainsi que des offres dédiées à la téléphonie fixe et à la connectivité, accompagnées de formations accessibles et d'un accompagnement humain.

Au-delà de l'accompagnement grand public, le groupe s'appuie sur sa filiale Enovacom, spécialiste de la santé numérique déployée dans plus de 1 300 établissements de santé en France, pour faciliter l'échange sécurisé de données entre professionnels et améliorer la prise en charge des patients seniors, notamment via la télémédecine et la gestion des parcours de soins.