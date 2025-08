Organisateur des grands congrès cannois, RX rachète Corp Events (WAICF)

RX France, organisateur des grands congrès cannois (MIPIM, MIPTV, MIPCOM, MAPIC…) vient de racheter Corp Events, organisateur pour l'Institut EuropIA et la SEMEC de World AI Cannes Festival (WAICF). Corp Events est également propriétaire et organisateur de Big Data & AI Paris et Big Data and AI Toronto. Par cette acquisition, RX France intègre l'équipe #CorpEvents et renforce sa présence sur le secteur des nouvelles technologies. A Cannes, la troisième édition du WAICF aura lieu du 8 au 10 février 2024, tandis que le Big Data & AI Paris est programmé les 25 et 26 septembre 2023.