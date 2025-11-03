Les orientations budgétaires 2026 au Conseil départemental

Le budget au menu de la séance publique du Conseil départemental qui aura lieu vendredi 7 novembre à 9 heures dans l'Hémicycle de l’Hôtel du Département des Alpes-Maritimes Centre administratif Départemental, Boulevard du Mercantour à Nice. Outre les orientations budgétaires pour 2026 seront abordées des questions touchant au Smart Deal (solution IA pour détection de chutes des résidents en EHPAD) et au Green Deal (rapport annuel sur la situation en matière de développement durable). A l'ordre du jour également la cession de la totalité des actions de la Société publique locale des ports de Menton, une SPL qui a fait l'objet de vives polémiques.