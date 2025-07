Orientations budgétaires de François Bayrou : la CPME SUD applaudit

Si le discours d’orientation budgétaire du Premier ministre François Bayrou a été attaqué de tous bords, ce n’est pas le cas pour la CPME SUD. Dans un communiqué intitulé “La fin de l'aveuglement budgétaire”, la Confédération des petites et moyennes entreprises se réjouit des orientations budgétaires annoncées. Elle les juge en phase avec ses propres propositions, notamment en matière de réduction des dépenses publiques et salue des mesures jugées courageuses, telles que la suppression de deux jours fériés, la limitation des effectifs de la fonction publique, la rationalisation des opérateurs d’État, et le lancement d’une réflexion sur une allocation sociale unique. Tout en considérant l’année blanche comme une solution imparfaite mais pragmatique, la CPME insiste sur la nécessité d’initiatives structurelles durables, particulièrement pour alléger le poids du financement de la protection sociale sur le travail.

‘"Nous saluons les annonces du Premier ministre, en particulier la fixation d’une trajectoire claire de réduction des dépenses publiques, la priorité donnée à la relance de la production et à la réconciliation de notre pays avec la valeur travail, ainsi que l'engagement en faveur de la compétitivité des PME’, déclare Alain Gargani, le président de la CPME SUD. “Il est tout aussi encourageant de constater que plusieurs des recommandations portées par la CPME nationale ont été entendues et prises en considération dans l’élaboration de cette feuille de route, notamment la suppression de deux jours fériés, la simplification des démarches administratives et la lutte contre les retards de paiement.”