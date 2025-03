OSS E-Commerce : un nouvel écosystème pour les e-commerçants

Premier pôle dédié aux e-commerçants en France, OSS E-Commerce (OSS pour One-Stop-Shop) vient d’être lancé par Envoi du Net, leader de solutions E-commerce, et Rise Partners, cabinet de conseil en stratégie et financement. Cette initiative vise à proposer aux dirigeants e-commerçants une équipe dédiée qui peut traiter tous leurs sujets spécifiques et un écosystème complet de partenaires pour optimiser leur business et accélérer leur croissance. Cet écosystème, résolument orienté e-commerce, offre notamment un accès à des ressources clés, à des experts et des espaces de coworking ainsi qu’à un programme d'accompagnement et des conseils dédiés aux métiers du e-commerce. (Photo DR)

Les entrepreneurs souhaitant intégrer le programme doivent remplir les critères suivants : diriger une entreprise dans le e-commerce, souhaiter accélérer sa croissance et se faire financer. L’appel à candidature pour intégrer le programme OSS 24.1 est lancé depuis le 21 mars (clôture au 23 avril, minuit). Le programme d’accompagnement proposé est sans avance de frais et vise à simplifier l’accès aux financements des e-commerçants.

Etalé sur 8 semaines en sessions individuelles et collectives, il traitera des sujets essentiels pour les e-commerçants : acquisition et fidélisation clients, gestion des flux logistiques et transport, sourcing et supply chain, développement commercial, structuration business et stratégie financière. Ces sessions seront adossées à des master class avec des experts du E-commerce et vont permettre aux participants de structurer leur activité, optimiser leur logistique et transport et de booster in-fine leur chiffre d'affaires.