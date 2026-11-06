OVNi 2026 : la biennale de l’image en mouvement couvre tout le territoire

Après dix éditions annuelles, le festival niçois change de rythme et d’ambition. Du 13 au 29 novembre, l’exposition monumentale du 109 et le parcours entre villas, musées et hôtels de Monaco à Mouans-Sartoux mettent à l’honneur cinéma, vidéo, réalité virtuelle et intelligence artificielle sur tout le territoire. Demandez le programme !

Après dix éditions annuelles, le festival OVNi devient une biennale consacrée à l’image en mouvement sous toutes ses formes : cinéma, vidéo, animation, réalités virtuelle et augmentée, intelligence artificielle. Du 13 au 29 novembre, l’événement explore les nouvelles écritures visuelles et les technologies qui transforment la manière de voir et de raconter le monde. Il s’installe au 109, pôle de cultures contemporaines à Nice. Sur 1 200 m², la Grande Halle accueille l’exposition collective "Tant de corps qui poussent en nous", avec notamment Francis Alÿs, Lucas Arruda et Abraham Poincheval. La soirée d’ouverture, le 13 novembre à 18h30, coïncidera avec le lancement au Hublot du festival des arts numériques Humanité !, et des performances de Filipe Vilas-Boas.

Le parcours s’étend bien au-delà de Nice, dans des lieux patrimoniaux comme dans des espaces plus confidentiels. À l’est, il passe par la grotte du Lazaret, la Villa Ephrussi de Rothschild et le Nouveau Musée National de Monaco. À l’ouest, il rejoint l’Espace de l’Art Concret de Mouans-Sartoux, avec l’exposition "Faire signe" (Yvonne Rainer, Richard Serra, Lygia Clark, Christine Sun Kim), et le château de La Napoule. À Nice, Sacha Rey expose aux Archives du Palais de Marbre, Shaun Gladwell à la Gaya Scienza, et Regard indépendant propose une programmation au cinéma Jean-Paul-Belmondo.

Le programme prévoit aussi une rencontre Art & Science à la chapelle de la Providence le 15 novembre et une journée jeune public au cinéma Variétés le 22 novembre. Comme le veut la tradition, la biennale se conclut par le week-end OVNi dans les hôtels, les 28 et 29 novembre de 14 h à 19 h : 60 chambres de six établissements niçois sont transformées en espaces d’exposition, et les prix OVNi Cosmopolis et OVNi Sud Émergences seront remis le samedi à 20 h.