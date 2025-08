Palais des congrès au port de Nice : une AMO qui lève le voile

Suite au grand changement de plans pour accueillir en juin 2025 le 3ème Sommet de l’Océan des Nations Unies, comment va-être réaménagé le port de Nice ? On en savait un peu plus suite au conseil municipal de fin mars par lequel les élus avaient donné leur aval au projet dont un “Acropolis bis” à l’endroit de l’actuel parking du quai Infernet. On en sait un peu plus aujourd’hui à travers le marché d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dont un résumé a été publié par le site web L'Echo du Mercantour. (Photo ville de Nice : le port Lympia avec en premier plan le quai infernet, secteur ouest et au fond, le quai du commerce et quai de la douane, secteur Est, les deux secteurs concernés par l'accueil du sommet de l'Océan).

Un budget prévisionnel de 35 M€

Le budget prévisionnel d'abord. Il est évalué à 35 M€ à répartir entre les organisateurs (en l'occurrence les Nations Unies, les Etats français et du Costa Rica sans que des précisions supplémentaires soient apportées). “Différents lieux d’accueil sont donc prévus dans le secteur du Port de Nice” notent “L'Echo du Mercantour”.

" Sur le secteur Est, quai du commerce et quai de la douane , des structures d’exposition interactive, restaurant et services seront mises en place sous l’égide d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) dédié”

, des structures d’exposition interactive, restaurant et services seront mises en place sous l’égide d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) dédié” “Sur le secteur Ouest, quai Infernet, une structure principale d’accueil en plénière intégrant un amphithéâtre de 2.400 places assises y compris les espaces techniques, complété par des salles d’accueil connexes de capacité totale de 2 000 personnes, ainsi qu’un espace VIP seront créés. Elles seront réalisées après démolition de la dalle sur poteaux-poutres existante, qui supporte l’actuel parc de stationnement. Cette démolition sera réalisée en amont, de façon anticipée, hors de la mission d’AMO.”

Un pont ou une navette pour relier les secteurs Est et Ouest du port

Dans ce marché d’AMO, sont données aussi des précisions sur ce qui sera réalisé sur chacun des deux secteurs. “Le quai du commerce accueillera les espaces principaux du sommet, dans une unité de lieu (plénière, interactives dialogue rooms, side events, services et accueil)”. Il est aussi noté, ce qui ne manquera pas de provoquer des interrogations, qu’”un pont pédestre ou une navette permettra de relier le quai du commerce aux autres lieux d’accueil de l’événement”.

A titre indicatif, il est prévu pour "l’Interactive exhibition", 3 modules de 1 500 m2 sur 2 étages, de 2 250 m2 sur 2 étages et de 1 000 m2 sur 1 étage. S’y ajoute un "espace innovation" de 9.000m2 sur deux étages, ains que des locaux annexes pour l’enregistrement et la sécurité (375m2), un restaurant (600 m2), des espaces services (800 m2 dans du bâti existant), presse (800m2), et un espace promenade front de mer.

C’est d’autre part sur le quai Infernet que sera installée la fameuse “Salle Apollon plus plus" de 4.500 m2 à 5.000 m2, positionnée sur le secteur Ouest du quai Infernet et comportant un espace d’accueil pour plénière, l’espace VIP (1.000 m2) et des espaces d’interactive dialogue (3 modules d’interactive dialogue de 500 m2 chacun).

Le planning du chantier

Bref, ce ne sera pas un petit chantier qui sera à réaliser dans des délais très courts vu son ampleur. Un planning est aussi donnée dans l’AMO :

Fin mai/ début juin 2023 : Démarrage de la mission d’AMO (diagnostic, programme, approche montage opérationnel et DCE)

Juillet 2023/ janvier 2024 : procédure de passation du marché de conception réalisation

Février 2024/ mai 2025 : Exécution du marché de conception réalisation pour une mise en service fin mai 2025.

Voir l'article "UNOC 2025 : le marché d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage est lancé" dans L'Echo du Mercantour