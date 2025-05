Palais des Festivals de Cannes : à fond la connectivité !

Fantastique caisse de résonance, le Festival du film a besoin de communiquer à grande échelle et à gros débit avec le monde entier. Pour l’accueillir, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes doit aussi mettre constamment au plus haut niveau ses moyens de communication et de connexion. Cette année, à l’occasion du 78ème Festival de Cannes qui s’ouvre ce soir, il a notamment renforcé sa connectivité mobile en déployant un nouveau système d’antennes 4G/5G en intérieur. Le nec plus ultra. (Photo DR : la grande affiche de la 78ème édition a été installée sur le fronton du Palais des Festivals).

Ce dispositif, installé par Free et co-financé par Bouygues Telecom, Orange, SFR et le Palais lui-même, répond d’ailleurs à une volonté de modernisation technologique et d’amélioration continue de l’accueil des événements professionnels et culturels tout au long de l’année. Le projet s’appuie sur un système DAS (Distributed Antenna System), qui assure également la supervision et la maintenance.

Le nouveau système, composé de 33 antennes réparties sur quatre zones stratégiques et reliées par plus de 3.000 mètres de câbles, couvre environ 35.000 m², incluant les principaux espaces de réception, d’exposition et de projection. Grâce à ce déploiement, jusqu’à 2.350 connexions simultanées peuvent être prises en charge dans l’Auditorium Louis Lumière, 1.900 dans le Hall Riviera et 1.100 dans le Théâtre Debussy. Cette infrastructure évolutive intègre nativement la 5G et pourra être mise à niveau à l’avenir, en fonction des besoins du Palais et de ses événements.

Grâce à ces aménagements, tous les festivaliers vont bénéficier d'une couverture 5G optimale. De plus, pensé dans une logique écoresponsable, le dispositif mutualise les équipements entre opérateurs pour réduire la consommation énergétique, tandis que l’alimentation centralisée par le Palais limite l’impact environnemental. La promesse d’optimiser la couverture mobile tout en limitant les surinvestissements et l’empreinte carbone.