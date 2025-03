Palme d’or 2023, “Anatomie d’une chute” emballe les Golden Globes

Un nouveau sacre prestigieux pour “Anatomie d’une chute”, le film de Justine Triet. La palme d’or du dernier Festival de Cannes, maintes fois primée depuis, a brillé dimanche soir aux Golden Globes à Los Angeles. Elle a remporté deux statuettes : celle du meilleur film étranger et celle du meilleur scénario. Un exploit, est-il souligné, alors que les concurrents s’appelaient Oppenheimer, Barbie ou Killers of the Flower Moon. Un succès que le film ne pourra répéter aux Oscars, le CNC ayant choisi de présenter “La Passion de Dodin Bouffant”.