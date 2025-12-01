Les Palmes de la Médecine : huit acteurs majeurs de la santé azuréenne distingués

Organisée par Côte Magazine, la 7ᵉ édition des Palmes de la Médecine, le 21 novembre à l’hôtel Negresco, a mis en lumière les talents et innovations du secteur de la santé sur la Côte d’Azur. Devant un parterre d’experts et de représentants du monde médical, huit professionnels ont été distingués pour leur engagement exemplaire auprès des patients et leur contribution à l’amélioration de la prise en charge sur le territoire.

Parmi les lauréats, Me Cressin-Bensa reçoit la Palme Accompagnement des Patients, tandis que le Dr André Rogopoulos est honoré pour l’ensemble de sa carrière. Le jury distingue également le Dr Pierre-Marie Tardieux (Palme Coopération dans l’offre de soin), le Pr Olivier Humbert (Palme E-Santé et Intelligence Artificielle) et le Dr Juliette Raffort-Lareyre (Palme Espoir).

Les Palmes Médecine Générale et Recherche Clinique reviennent respectivement au Pr David Darmon et au Pr Henri Montaudilé. Enfin, Erwann Le Ho et Loïc Jourdan sont récompensés pour leur travail en santé et épidémies.