Non. Le Pan Bagnat niçois n’est pas un simple sandwich. “C’est un emblème de notre identité niçoise, de notre patrimoine culinaire et de notre art de vivre”, a rappelé Christian Estrosi à l’occasion de la Fête des Mai. Il compte bien aussi le faire reconnaître au niveau européen et a annonçé le lancement officiel de la démarche de labellisation européenne du Pan Bagnat Niçois en tant que Spécialité Traditionnelle Garantie (STG). Ce label a pour vocation de protéger une recette traditionnelle et son mode de production, transmis depuis plus de 30 ans. Il met en valeur le savoir-faire historique et assure une meilleure lisibilité pour le consommateur.

Cette labellisation européenne sera portée Magali Altounian, adjointe aux Affaires européennes, et permettra d’interdire l’utilisation du nom “Pan Bagnat Niçois” avec des produits non conformes à la recette traditionnelle. “Fini la mayonnaise, la salade verte, le poulet ! Place à l’authenticité qui sera ainsi définie et protégée grâce à cette labellisation” a assuré Christian Estrosi. En Europe, seulement 55 produits bénéficient actuellement de ce label, dont deux seulement en France : les moules de bouchot (2013) et le Berthoud savoyard (2020).