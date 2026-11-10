Panda Events fait vibrer le Frigo 16 avec ses rendez-vous électroniques de fin d’année

Forte de 23 événements déjà organisés depuis le lancement de sa saison 2026-2027 au Théâtre Lino Ventura et au Frigo 16, Panda Events déroule une série de soirées électroniques jusqu’à la fin de l’année. Elle accueille aussi une date hors-les-murs au Stockfish. Le samedi 14 novembre, la LQB Session #7 accueille la DJ et productrice Caravel, passée par la Boiler Room et l’EDC Las Vegas, pour un set entre hard techno industrielle et mélodies trance. No2theg assurera la première partie et May-li l’after show. Les 13 et 14 novembre, Panda Events s’associe aussi au collectif Sororo-Club, engagé depuis 2021 pour la visibilité des artistes FLINTA, pour deux ateliers d’initiation animés par Necchella : DJing le vendredi, production sur Ableton le samedi.

Le vendredi 20 novembre, le Crossover Club reçoit Paul Seul, l’une des figures les plus singulières de la scène électronique française. Ancien beatmaker rap et membre du collectif Casual Gabberz, il forme depuis 2019 le duo Ascendant vierge avec la chanteuse Mathilde Fernandez. Il s’est produit du Berghain à Teletech, et a remixé notamment Éloi et Jadu Heart. Leardcore, résidente d’Esprit Festival, ouvrira la soirée, et Odyze prolongera la nuit entre acidcore, hardcore et frenchcore.