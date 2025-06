Panne électrique : des moyens importants pour traquer les auteurs des sabotages

Qui a incendié l’usine électrique de Tanneron dans l’Estérel et scié le pylône électrique de Villeneuve-Loubet, deux sabotages qui ont causé la gigantesque panne d’électricité (près de 200.000 foyers impactés dans l’ouest des AM), le jour même de la clôture du Festival de Cannes ? Les deux attaques, celles du pylône et de l'usine EDF, ont été revendiquées par deux collectifs anarchistes anonymes sur un site web libertaire. Une troisième attaque avait été enregistrée le lendemain, le 25 mai, sur un transformateur niçois du quartier des Moulins.

Si ce troisième sabotage ne semble pas forcément lié aux deux précédents (un coupe-circuit accidentel), les trois affaires ont été placées sous l’égide du même parquet de Marseille. L’enquête, engagée vers les milieux ultra-gauche, est qualifiée de difficile. Mais des moyens massifs sont engagés : étude des bandes des caméras de vidéosurveillance dans un rayon très large des deux secteurs visés, plongée dans la téléphonie, analyse des enregistrements des Lapi,ces lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation installés sur certaines routes ou encore recherche ADN. Une enquête qui, au regard du professionnalisme démontré par les saboteurs, risque d’être longue.