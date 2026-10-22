Panne géante du réseau mobile d’Orange : près de dix heures de coupure

Une panne d’ampleur nationale a privé des millions d’abonnés mobiles d’Orange et de Sosh de réseau le mercredi 21 octobre, de 11 h 30 à près de 21 h 30. Des perturbations ont également été signalées chez SFR et Bouygues Telecom. Le rétablissement s’est fait par étapes : la 5G est revenue vers 19 h 30, mais les appels et les SMS sont restés indisponibles plus longtemps. L’opérateur a fini par annoncer sur X, à 21 h 26, que "le réseau mobile Orange est rétabli" pour l’ensemble de ses clients, particuliers comme entreprises. La panne a aussi perturbé l’accès aux numéros d’urgence. Plusieurs préfectures ont recommandé de composer le 112 ou d’utiliser une ligne fixe ou un autre réseau. Il s’agit de l’incident le plus important pour Orange depuis la grande panne du 6 juillet 2012, qui avait touché 26 millions de personnes pendant plus de douze heures.

Orange n’a pas officiellement précisé l’origine de la coupure. Selon RTL et BFMTV, la piste privilégiée est celle d’un dysfonctionnement technique, et non d’une cyberattaque. D’après Numerama, l’incident serait dû à la défaillance d’un nouveau cœur de réseau mobile mis en service ce jour-là, ce qui a entraîné la perte de la 4G et de la 5G. Il a ensuite fallu resynchroniser les lignes des clients, d’abord une par une, puis par vagues. La panne est sans lien avec celle qui a touché le même jour plusieurs sites publics, dont ceux de préfectures, liée à des failles dans le langage informatique PHP. Aucun dédommagement n’a encore été annoncé. En 2012, Orange avait offert une journée de gratuité à ses clients.