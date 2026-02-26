Fermer le menu
26 février 2026, par Jean-Pierre Largillet

Le pape Léon XIV à Monaco pour une visite apostolique historique

Le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique en Principauté de Monaco le samedi 28 mars. Confirmée par le Palais princier et le Saint-Siège, cette venue symbolise à la fois les liens anciens entre la Principauté et le Vatican et la place du catholicisme dans l’identité monégasque.

Le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique en Principauté de Monaco le samedi 28 mars 2026, ont confirmé le Palais princier et le Bureau de presse du Saint-Siège. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène accueilleront le souverain pontife lors de ce déplacement, annoncé comme un événement majeur pour le Rocher. Cette visite répond à l’invitation formulée par le Prince souverain lors de sa rencontre avec le pape au Vatican le 17 janvier dernier, ainsi qu’à celle de l’archevêque de Monaco, Mgr Dominique-Marie David. À ce stade, le programme détaillé de la journée n’a pas encore été communiqué par le Vatican.

Dans son communiqué, le Palais souligne la portée à la fois institutionnelle, diplomatique et pastorale de cette venue, inscrite dans la continuité des liens séculaires entre la dynastie des Grimaldi et les successeurs de Saint Pierre. État souverain dont la religion catholique est inscrite dans la Constitution, Monaco présente cette visite comme un “moment historique” et un “signe fort d’espérance”

