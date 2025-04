Parfumerie : la bonne année 2024 de Robertet (CA + 12% à 807,6 M€)

L’industrie grassoise de la parfumerie est en forme. En témoignent les résultats de 2024 que vient de publier Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums, l’un des chefs de file grassois. Dans un contexte favorable de restockage des clients, de dynamique des nouveaux marchés et de baisse relative des coûts d'achats de matières premières le Groupe a performé. A 807,6 M€, son chiffre d'affaires progresse de 12% par rapport à 2023 (+12,7% à taux de change constants et +10,3% à taux de change et périmètre constants). (Photo DR)

Toutes les divisions sont en croissance significative, détaille-t-il : la parfumerie accélère avec +16% de hausse, les arômes augmentent de +5%, la division des matières premières se redresse avec +17% et la division Health and Beauty poursuit sa croissance à +9%. Autre indicateur clé, la marge mesurée en EBITDA atteint 157,1 M€ en hausse forte de +18,1% dans un contexte de baisse relative des coûts d'achat au premier semestre et de dynamisme des catégories de produits à forte valeur ajoutée. L'EBITDA représente 19,4% du chiffre d'affaires en 2024, soit une amélioration de 100 pdb (points de base) par rapport à 2023. Le résultat net consolidé (part du groupe) s'élève à 90,1 millions d'euros, en hausse de +20,7%, et représente 11,2% du chiffre d'affaires.

“Dans un contexte 2024 plus favorable, la performance économique de l'entreprise a été remarquable”, commente Philippe Maubert, président du conseil d'administration. Et de rappeler que “la refonte de notre actionnariat en novembre 2024 permet de réaffirmer notre volonté d'indépendance et notre vision à long terme de l'entreprise, tournée vers l'avenir des produits naturels.”

Les perspectives ? Prudence sur 2025. Si le démarrage de l’année est en ligne avec l’évolution moyenne des dernières années (CA en hausse de 5,5% sur les trois mois par rapport à ceux de l’an dernier), le contexte actuellement incertain et l’année 2024 particulièrement excellente incitent Robertet à un optimisme prudent sur la suite.