Parfumerie à Grasse : le pari du géant IFF sur les produits naturels

Pas facile de prendre la délicate odeur d’une fleur pour la sublimer dans un flacon de parfum. L’inauguration de l’extension du site LMR Naturals by IFF (International Flavors & Fragrances) à Grasse a donné l’occasion de s’en rendre compte bien concrètement. Prendre l'odeur des fleurs d’une façon naturelle, sans passer par des produits chimiques et encore moins par des matières premières synthétiques, pour la transposer dans un parfum n’est pas une opération facile et demande beaucoup de matériel et de savoir-faire. (Photo WTM : le traditionnel coupé de ruban en présence des représentants du groupe et du maire de Grasse, Jérôme Viaud).

Un site qui a presque doublé en surface

C’est justement pour acquérir ce savoir-faire du naturel que le géant américain IFF (11,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires 2024) a racheté en 2000, LMR, le laboratoire fondé à Grasse par Monique Remy, la “papesse des produits naturels” et l’a fait grandir. Sous le nom LMR Naturals by IFF, il continue à le développer. En témoigne l’extension du site grassois, inaugurée lundi par les représentants du groupe en présence des clients, des fournisseurs et de la communauté locale du parfum.

IFF a investi 10 M€ pour augmenter la capacité de son laboratoire du naturel, booster l’innovation et renforcer la durabilité des activités liées aux ingrédients naturels. La superficie du site augmente ainsi de 75%, passant à 4.687 m². Ce nouvel espace inclut une halle pilote ultra-moderne dédiée au développement accéléré de nouveaux ingrédients naturels. Il rassemble plus de 30 experts en recherche et développement sous un même toit, renforçant la capacité d’IFF à répondre à la demande mondiale croissante pour des ingrédients naturels traçables, durables et de haute qualité.

De la graine au flacon

De plus, pour couvrir l’ensemble des maillons de cette chaîne du naturel et aller de la graine et de la culture jusqu’au parfum final, un champ expérimental, situé à proximité, permet un accès direct aux matières végétales. De quoi favoriser l’exploration botanique et l’innovation avec des avancées qui peuvent être transmises aux différents sites de production du groupe de par le monde.

”Cette extension n’est pas seulement une question de briques et de béton : c’est une rampe de lancement pour la prochaine génération d’ingrédients naturels qui façonneront l’avenir de la parfumerie fine, avec des applications dans l’ensemble des activités d’IFF”, a souligné Sabrya Meflah, présidente de la division parfumerie fine d’IFF en insistant sur la capacité de LMR à allier tradition et innovation de pointe. “Notre implantation à Grasse permet désormais une transition fluide de la graine au flacon, avec notre Atelier du Parfumeur à quelques pas.”

Un pôle mondial des ingrédients naturels

“Avec ce site agrandi désormais pleinement opérationnel, nous prévoyons de lancer quatre à six nouveaux produits chaque année, avec la durabilité au cœur de notre approche — reflétée dans nos doubles certifications, For Life et Zero Waste to Landfill, ainsi qu’un taux de valorisation des déchets d’au moins 98 %”, a indiqué de son côté Bertrand de Preville, directeur général de LMR Naturals.

Pour Grasse qui connaît depuis dix ans un retour des grands de l’industrie mondiale de la parfumerie, cette inauguration en est une confirmation supplémentaire comme l’a souligné le maire, Jérôme Viaud. En pariant sur LMR, IFF réaffirme son investissement stratégique dans la région de Grasse où elle compte désormais plus de 230 collaborateurs, et positionne le site comme un pôle mondial de l’innovation et de l’excellence en ingrédients naturels.