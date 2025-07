Parfumerie : Mane accélère dans l’aromatisation pharmaceutique

Le groupe grassois Mane, membre du top 5 mondial de l’industrie des arômes et parfums (8.000 salariés, 1,9 milliards d’euros de CA en 2024) accélère dans l’aromatisation pharmaceutique. C’est le sens du partenariat stratégique qu’il vient de signer sur l’Italie avec Pharmarôme, basé à Paris, expert en aromatisation pharmaceutique, afin de proposer des arômes conformes aux normes pharmaceutiques européennes. (Photo DR : le site de Mane à Bar-sur-Loup).

Pharmarôme élargit ainsi un partenariat exclusif de distribution avec Mane qui était initialement limité à la France. Cette extension vise à renforcer la présence en Europe du Sud avec une gamme de solutions aromatiques en conformité réglementaire pour l'industrie pharmaceutique et nutraceutique. Elle permet de faciliter l'accès des laboratoires pharmaceutiques italiens à des arômes spécialisés, le tout accompagné d'un support technique et réglementaire de proximité.

Pour Pharmarôme l'extension de ce partenariat confirme sa capacité à accompagner les laboratoires pharmaceutiques européens dans leurs enjeux de formulation sensorielle. Pour Mane, il s'inscrit dans la volonté du groupe grassois d'apporter une réponse sur mesure aux besoins du secteur pharmaceutique, tout en valorisant son savoir-faire aromatique comme l’a souligné Renaud Milliard, directeur distribution Arômes & Pharma Europe de l’Ouest chez Mane.

Autre aspect qui réunit les deux sociétés : elles sont toutes les deux indépendantes et familiales. Elles développent également une grande ambition : Mane est déjà l’un des leaders mondiaux des parfums et arômes et Pharmarôme compte devenir le leader européen de l'aromatisation pharmaceutique.