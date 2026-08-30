TechnicoFlor, maison familiale de compositions parfumées basée à Allauch près de Marseille, a annoncé en juillet l'acquisition d'Azur Fragrances, société de création olfactive indépendante fondée à Grasse en 1978 par Andreas von Loringhoven et implantée à Mouans-Sartoux. D'un côté, un groupe fort de 310 collaborateurs, dont une centaine à Allauch, qui réalise 51 millions d'euros de chiffre d'affaires et exporte dans plus de 70 pays. De l'autre, une maison de 44 salariés reconnue pour son savoir-faire en parfumerie naturelle, en cosmétique et en soins capillaires, avec une implantation commerciale solide en Allemagne. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Pour TechnicoFlor, dirigé par les frères Christopher et Jérémy Sabater, fils du fondateur François-Patrick Sabater, l'opération répond à une logique de croissance ciblée plutôt qu'à un simple rachat de capacités de production. Elle permet au groupe de renforcer son expertise sur les parfums 100 % naturels et les formules responsables, tout en faisant son entrée sur le segment porteur des soins capillaires. Elle offre surtout un accès direct au marché allemand, où Azur Fragrances dispose de positions commerciales établies, alors que TechnicoFlor cherche à renforcer sa présence en Europe. Le groupe vise 65 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 et ambitionne de doubler son activité d'ici cinq ans, notamment en Inde, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Amérique latine et aux États-Unis.

Les deux entités ne fusionneront pas immédiatement : Azur Fragrances conservera une structure distincte au sein de la branche parfumerie de TechnicoFlor. Un projet de centre de R&D assorti d'un pôle d'analyse est annoncé pour 2027 sur le site de Mouans-Sartoux, avec l'objectif de faire monter en capacité d'innovation sur les matières naturelles et les formulations.

Pour le pays grassois, cette opération se lit davantage comme un signal de consolidation industrielle que comme une délocalisation : Azur Fragrances rejoint un groupe français resté indépendant, qui s'engage à investir sur son site historique. TechnicoFlor, de son côté, obtient un second ancrage régional fort après celui d'Allauch, et bénéficie désormais du label "Parfum de Grasse" en s'installant au cœur du principal pôle mondial de la parfumerie. Un atout de poids pour un groupe qui vient d'être distingué par le 1er Prix des Trophées RSE pour son engagement éco-responsable.