Parfums : Grasse surfe sur le naturel avec Cosmo et Givaudan

L’industrie grassoise du parfum poursuit la formidable remontée, en termes de notoriété et d’attractivité, engagée il y a une bonne dizaine d’années. Dans la foulée d’un retour des grandes entreprises mondiales et des marques les plus renommées du secteur, Cosmo International Fragrances vient de poser la première pierre de son centre d’extraction, avenue Jean Maubert, devant le site de Robertet, l’une des sociétés grassoises emblématiques de l’industrie du parfum. (Photo DR : cérémonie de la première pierre avec Jérôme Viaud, maire de Grasse et Marc Blaison, Directeur Général de Cosmo).

Disposant déjà depuis 2011 d’un centre de R&D sur les matières naturelles et les nouvelles technologies à Sophia Antipolis, centre qu’elle conserve, Cosmo va construire à Grasse un bâtiment de 2.000 m2 pour un investissement de 12 M€ a précisé son DG, Marc Blaison lors de la cérémonie en présence de Jérôme Viaud, maire de Grasse et d’une vingtaine de salariés de l’entreprise. Dans une première phase, de 12 à 15 emplois seront créés. A Grasse, il s’agira d’extraire les matières premières avec des nouvelles méthodes d’extraction naturelle par flux d’air, un procédé breveté que Cosmo a développé. Dix huit mois de chantier pour la construction sont prévus avec une ouverture envisagée fin 2026.

Autre nouveau projet industriel dévoilé récemment : celui de Givaudan. Leader mondial des arômes et parfums, il avait quitté la ville en 1990, mais avait déjà effectué son retour à Grasse il y a quelques années. Il renforce encore sa présence avec un centre d'excellence mondial dédié aux ingrédients naturels. Baptisé Campus House of Naturals de Givaudan, il sera installé sur la friche industrielle Biolandes au Plan de Grasse, 2,6 hectares laissés à l’abandon depuis 20 ans. L’annonce du lancement de l'opération s’est faite sur le site, début février en présence du préfet Hugues Moutouh et du maire de Grasse. Il s’agit d’un investissement stratégique important de 55 M€ avec la perspective d’une création de 150 emplois. House of Naturals, branche créée par Givaudan en juin 2024, se renforce ainsi après les acquisitions faites par Givaudan d’Expressions Parfumées en 2017 et Albert Vieille, en 2019, deux solides PME dédiées au naturel.

Autant d’opérations qui viennent s’ajouter au retour d’autres grands industriels comme Symrise (Allemagne) en 2022 et aussi de grandes maisons de la parfumerie comme Dior (LVMH) en 2016 avec son centre de création de parfums, ou Lancôme (L'Oréal) et Fragonard qui ont investi dans la production de fleurs à parfums. Là aussi un grand retour. Plus que jamais pour l'industrie, Grasse, capitale mondiale du parfum, est l’endroit où il faut être.