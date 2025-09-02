Parfums : LMR Naturals by IFF inaugure son nouveau site à Grasse

Une inauguration à Grasse qui tient aussi de l’hommage à Monique Rémy, la “papesse des produits naturels”, disparue en janvier 2024 : c’est celle du nouveau site de LMR Naturals by IFF dans la zone industrielle des Bois de Grasse qui aura lieu le lundi 8 septembre. Fondé en 1984 par Monique Rémy et racheté en 2000 par le géant américain des arômes et parfums, le groupe IFF (International Flavors and Fragrances), LMR Naturals est le pionnier de la création d’ingrédients naturels pour la parfumerie. (Photo DR : le site de LMR Naturals dans les Bois de Grasse).

L’an dernier, lors des célébrations liées à l'anniversaire des 40 ans de cette société qui est désormais sa filiale, IFF avait lancé un livre intitulé “L’Art du Naturel, Monique Remy et 40 ans d’ingrédients naturels”, qui retrace la vie et l’œuvre de la fondatrice Monique Remy. Il est vrai que plus qu’un producteur d’ingrédients naturels, LMR Naturals incarne et exporte aujourd’hui vers le monde entier un savoir-faire unique, celui de Grasse. Seule entreprise française de son secteur à conjuguer expertise botanique, exigence de qualité et partenariats durables, LMR rayonne du Brésil à l’Asie, en passant par les États-Unis.

Cette inauguration marque aussi une nouvelle étape pour LMR Naturals (un peu plus d’une centaine de salariés), filiale dédiée aux ingrédients naturels du groupe IFF. A cette occasion, IFF présentera notamment son nouvel espace “Home Luxury Lab” au sein de son Atelier du Parfumeur à Grasse, un lieu conçu pour stimuler la créativité des parfumeurs internationaux en mettant en valeur le savoir-faire artisanal et l’excellence des ingrédients naturels.

Le groupe compte également réaffirmer l’engagement continu de LMR Naturals envers des pratiques agricoles vertueuses, des extractions éco-responsables et la transparence dans la chaîne d’approvisionnement, conformément aux valeurs initiées par la fondatrice Monique Remy.