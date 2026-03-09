Parfums : Robertet accélère sa stratégie de “naturalité augmentée”

Le groupe grassois Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour la parfumerie, les arômes et les ingrédients actifs, franchit une étape stratégique en annonçant un investissement dans la société italienne Aethera Biotech. Cette opération marque l’entrée du groupe familial dans les biotechnologies d’origine végétale, avec l’ambition de renforcer sa position sur le marché des actifs cosmétiques et d’accélérer sa stratégie de “naturalité augmentée”. L’investissement, réalisé en deux phases sur trois ans, prolonge près de deux années de collaboration entre les deux entreprises. (Photo DR : les dirigeants de Robertet et d'Aethera Biotech ont consolidé leur partenariat).

Fondée en 2016 et basée à Camisano Vicentino, Aethera Biotech s’est spécialisée dans le développement d’ingrédients actifs naturels issus de cultures cellulaires végétales in vitro, destinés principalement aux marchés de la cosmétique et de la santé. Filiale du groupe familial italien Cereal Docks, l’entreprise s’appuie sur une plateforme technologique propriétaire, CROP® (Controlled Release of Optimized Plants), protégée par huit brevets. Cette technologie permet de produire des extraits naturels dans des conditions contrôlées, sans dépendre des aléas climatiques, agricoles ou géopolitiques, tout en réduisant fortement l’impact environnemental.

Pour Robertet, l’intérêt est double. D’un côté, le groupe accède à un portefeuille d’actifs cosmétiques innovants et à une plateforme scientifique appelée à devenir un centre d’excellence biotech pour ses futurs développements. De l’autre, il sécurise un accès plus durable et résilient à des ingrédients naturels à haute valeur ajoutée, dans un contexte où la cosmétique recherche davantage de traçabilité, de performance et de durabilité. L’opération vient en particulier soutenir la croissance de la division Health & Beauty, pilotée par Olivier Maubert.

Cette alliance doit aussi permettre à Aethera de changer d’échelle. Forte d’une équipe d’une vingtaine de spécialistes couvrant toute la chaîne biotechnologique, de la R&D à l’industrialisation, la biotech italienne bénéficiera désormais du réseau commercial mondial et de la puissance de distribution de Robertet. Les produits développés grâce à la technologie CROP® pourront ainsi être diffusés beaucoup plus largement, y compris via les canaux historiques du groupe grassois.

Pour Jérôme Bruhat, directeur général de Robertet, cette opération traduit une conviction forte : les biotechnologies joueront un rôle croissant dans la création de solutions durables à forte valeur ajoutée. Même analyse chez Olivier Maubert, directeur de l’innovation du groupe, qui voit dans cette montée au capital une illustration concrète de la stratégie de naturalité augmentée, combinant innovation de pointe et inspiration végétale. Du côté italien, Francesco Berti, directeur général de Cereal Docks, salue une alliance entre deux groupes familiaux partageant une même vision long terme et un même engagement en faveur de la durabilité.

Fondé à Grasse en 1850, Robertet poursuit ainsi sa transformation sans renier son ADN. Déjà engagé dans des programmes d’innovation autour des actifs naturels, notamment avec d’autres partenariats récents, le groupe ajoute avec Aethera une nouvelle brique technologique à son développement. Une manière pour ce pilier de l’industrie grassoise du parfum d’élargir son terrain de jeu, de la naturalité traditionnelle vers une nouvelle génération d’ingrédients végétaux issus des biotechnologies.