Partenaire de VISA, la néobanque estonnienne Wallester s’installe à Sophia

Une nouvelle arrivée internationale à Sophia avec Wallester. La Fintech estonienne, dont il s’agit de la première implantation européenne hors de son territoire, a commencé à s’installer début avril sur 300 m2 dans Flex’O (Centrium), au coeur de la technopole. Elle y monte un site dédié au développement commercial et piloté par Virginie Munoz, Directeur du développement des affaires pour l'Europe occidentale.

Sur le créneau des néobanques, Wallester est spécialisée dans les moyens de paiement professionnels. Elle a développé pour les entreprises une solution en marque blanche afin de les aider dans leur gestion de frais et leurs différents achats professionnels. Elle propose ainsi un compte bancaire professionnel pour tous les statuts d’entreprise, PME, grandes entreprises ou encore startups.

Partenaire officiel et membre principal de VISA, la société fait office de banque professionnelle “tout en un”. Plateforme d’émissions de cartes bancaires physiques ou virtuelles, elle vise à centraliser et sécuriser les dépenses de l’entreprise et à lui permettre de gérer efficacement les dépenses professionnelles de ses salariés tout en préservant son autonomie.

A Sophia Antipolis, Wallester est en cours de recrutement de cinq personnes avec un objectif de monter à une vingtaine de collaborateurs d’ici la fin de l’année. A noter qu'après Bombardier Recreationnal Products (BRP), Axis Communications (groupe Canon), Allegro Microsystems, Axians France et SCT Telecom, c'est la sixième nouvelle enseigne qui s'installe à Centrium ouvert en début de l’année.